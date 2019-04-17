Житель Тульской области ударил ножом бывшего мужа возлюбленной

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-17T12:06:23+03:00

Конфликт произошел в одном из кафе в поселке Теплое

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего жителя Тепло-Огаревского района. Он признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В одном из кафе в п. Теплое мужчина встретил бывшего мужа своей сожительницы. В ходе возникшего между ними конфликта он ударил ножом потерпевшего в поясничную область, причинив легкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU