Житель Тульской области ударил ножом бывшего мужа возлюбленной
Конфликт произошел в одном из кафе в поселке Теплое
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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего жителя Тепло-Огаревского района. Он признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
В одном из кафе в п. Теплое мужчина встретил бывшего мужа своей сожительницы. В ходе возникшего между ними конфликта он ударил ножом потерпевшего в поясничную область, причинив легкий вред здоровью.
Суд назначил мужчине 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU