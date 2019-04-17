В Туле ограничат движение трамваев по улице Кирова
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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С 15 апреля по 30 мая 2019 года по улице Кирова в Туле будет движение трамвайного транспорта.
Данная мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по гарантийному обслуживанию участка в районе переезда трамвайного пути на пересечении ул. Кирова с ул. Хворостухина.
Ограничение будет действовать с 22:00 до 4:00.
Трамваи будут ходить по измененной схеме:
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ИСТОЧНИК KP.RU