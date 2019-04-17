2019-04-17T11:46:41+03:00
Общество

В Туле ограничат движение трамваев по улице Кирова

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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С 15 апреля по 30 мая 2019 года по улице Кирова в Туле будет движение трамвайного транспорта.

Данная мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по гарантийному обслуживанию участка в районе переезда трамвайного пути на пересечении ул. Кирова с ул. Хворостухина.

Ограничение будет действовать с 22:00 до 4:00.

Трамваи будут ходить по измененной схеме:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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