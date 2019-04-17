В Тульской области десять гидротехнических сооружений работали без декларации безопасности

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-17T11:49:58+03:00

Тульская природоохранная прокуратура потребовала устранить нарушения требований к обеспечению безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений

Изменить размер текста: A A

В Алексине и МО Бегичевское Богородицкого района десять гидротехнических сооружений работали без декларации безопасности.

По выявленным нарушениям природоохранный прокурор возбудил дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц администраций МО, по статье "нарушение требований к обеспечению безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений". Они направлены для рассмотрения в Приокское Управление Ростехнадзора.

Главам администраций муниципальных образований внесены представления.

ИСТОЧНИК KP.RU