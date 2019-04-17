В Тульской области десять гидротехнических сооружений работали без декларации безопасности
Тульская природоохранная прокуратура потребовала устранить нарушения требований к обеспечению безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений
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В Алексине и МО Бегичевское Богородицкого района десять гидротехнических сооружений работали без декларации безопасности.
По выявленным нарушениям природоохранный прокурор возбудил дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц администраций МО, по статье "нарушение требований к обеспечению безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений". Они направлены для рассмотрения в Приокское Управление Ростехнадзора.
Главам администраций муниципальных образований внесены представления.
ИСТОЧНИК KP.RU