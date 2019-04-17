Светофор на пересечении пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова в Туле подключен к автономному источнику питания

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-17T11:23:50+03:00

В настоящее время светофор работает в штатном режиме

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В Туле проводятся работы по обеспечению бесперебойной работы светофорных объектов на период плановых отключений АО «ТГЭС».

17 апреля с 9:00 автономный источник питания был подключен к светофорному объекту, расположенному на пересечении пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова (станция «Южная»).

В настоящее время светофор работает в штатном режиме.

Мониторинг и контроль за функционированием автономного источника питания осуществляют представители специализированной подрядной организации и службы МУ «ЦГЗСР города Тулы».

ИСТОЧНИК KP.RU