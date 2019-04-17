В школах Тульской области продолжаются «Уроки цифры»

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-17T11:22:26+03:00

Их цель – развитие ключевых навыков в таких областях цифровой экономики, как искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в Интернете

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15-19 апреля 2019 года, в Тульской области в третий раз проходит Всероссийский образовательный проект «Урок цифры». Он проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

16 апреля урок состоялся в МБОУ «Центр образования № 20» и был посвящен теме проектного управления.

На уроке ребята смогли узнать, что такое проектная деятельность, какими признаками обладают проекты, и в чем их специфика в области информационных технологий.

Урок раскрыл механизм управления командой и важность роли руководителя проекта, познакомил школьников с двумя подходами к управлению проектами: классическим методом «Водопад» и современным подходом «Аджайл» (Agile).

На онлайн-тренажере ребята попробовали руководить проектом онлайн, используя изученные подходы.

Напомним, что в регионе «Уроки цифры» проводятся раз в месяц с декабря 2018 года по май 2019-го. Их цель – развитие ключевых навыков в таких областях цифровой экономики, как искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в Интернете. Эти направления соответствуют приоритетам федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

ИСТОЧНИК KP.RU