2019-04-17T11:11:51+03:00
Общество

Мотосезон в Туле откроется 2 мая

Виктория ЯКУШИНА
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2 мая в Туле откроется мотосезон. Сбор - на площади Победы.

В 14:23 колонна мотоциклистов направится на главную площадь - Ленина.

Начало праздничных мероприятий - в 15:15.

По уже сложившейся традиции на площади Ленина туляки смогут увидеть выступления стантрайдеров, мотофристайл, полевая кухня, безалкогольные коктейли от известных барменов, скидки от крупнейших мотомагазинов, розыгрыш призов от известных брендов, автограф-сессия от известного блоггера, развлечения и интерактив для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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