Туляк пытался украсть из магазина три шапки

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-17T11:05:19+03:00

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Суд признал виновным 22-летнего туляка в покушении на грабеж. Молодой человек пытался украсть три шапки на сумму 1 014 рублей из магазина «Спортмастер».

Вместе с головными уборами он проследовал к выходу из магазина, не предъявив товар на кассе и не оплатив его, прошел через антикражные ворота, вышел на улицу. Сотрудники магазина последовали за ним и задержали его на улице.

Суд назначил молодому человеку 340 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU