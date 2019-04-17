Туляк пытался украсть из магазина три шапки
Суд назначил молодому человеку 340 часов обязательных работ
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Суд признал виновным 22-летнего туляка в покушении на грабеж. Молодой человек пытался украсть три шапки на сумму 1 014 рублей из магазина «Спортмастер».
Вместе с головными уборами он проследовал к выходу из магазина, не предъявив товар на кассе и не оплатив его, прошел через антикражные ворота, вышел на улицу. Сотрудники магазина последовали за ним и задержали его на улице.
Суд назначил молодому человеку 340 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU