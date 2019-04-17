Жительница Тульской области попалась на хищении пива и рыбы

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-17T10:51:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белеве сотрудники полиции выясняют детали грабежа.

Как выяснилось, 28-летняя женщина совершила хищение в магазине, расположенном по соседству с ее домом.

Предположительно, ранним утром она вошла в торговый зал и забрала из находившегося там холодильника бутылку пива и упаковку вяленой рыбы, после чего, не оплатив товар, ушла.

Изучая записи камер видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемую. Она призналась в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Белёвский» выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU