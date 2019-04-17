Алексей Дюмин принял участие в коллегии Минпромторга РФ
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в коллегии Минпромторга РФ. Участники коллегии обсудили пути решения задач, поставленных Президентом России для обеспечения конкурентоспособности нашей экономики, а также перспективы работы Минпромторга на ближайшие пять лет.
- Особое внимание было уделено созданию в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортоориентированного сектора, – прокомментировал Алексей Дюмин. - И сегодня для дальнейшего увеличения экспорта необходимо системно повышать качество нашей продукции, снижать себестоимость за счет модернизации и повышения производительности труда, организовать тесное взаимодействие компаний-экспортёров с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом.
ИСТОЧНИК KP.RU