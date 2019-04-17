СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-17T10:31:31+03:00

16 апреля в Москве подвели итоги работы в 2018 году и обозначили задачи на 2019 год

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в коллегии Минпромторга РФ. Участники коллегии обсудили пути решения задач, поставленных Президентом России для обеспечения конкурентоспособности нашей экономики, а также перспективы работы Минпромторга на ближайшие пять лет.

- Особое внимание было уделено созданию в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортоориентированного сектора, – прокомментировал Алексей Дюмин. - И сегодня для дальнейшего увеличения экспорта необходимо системно повышать качество нашей продукции, снижать себестоимость за счет модернизации и повышения производительности труда, организовать тесное взаимодействие компаний-экспортёров с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU