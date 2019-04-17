2019-04-17T10:10:35+03:00
Общество

В Туле открыли мемориальную доску основателю химлицея

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В структурном подразделении центра образования №38 прошло торжественное событие, посвященное открытию мемориальной доски А.Д. Соболеву, основателю и директору МБОУ «Химический лицей».

На мероприятии прозвучало много искренних и добрых слов-воспоминаний об Алексее Дмитриевиче Соболеве. Это событие замечательно вдвойне, так как 15 апреля, в день открытия мемориальной доски, Алексею Дмитриевичу исполнилось бы 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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