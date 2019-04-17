В Туле открыли мемориальную доску основателю химлицея
Фото: Администрация Тулы
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В структурном подразделении центра образования №38 прошло торжественное событие, посвященное открытию мемориальной доски А.Д. Соболеву, основателю и директору МБОУ «Химический лицей».
На мероприятии прозвучало много искренних и добрых слов-воспоминаний об Алексее Дмитриевиче Соболеве. Это событие замечательно вдвойне, так как 15 апреля, в день открытия мемориальной доски, Алексею Дмитриевичу исполнилось бы 60 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU