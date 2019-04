СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-17T10:04:56+03:00

16 апреля делегация Тульской области посетила с деловым визитом Китай. В составе делегации – министр экономического развития региона Григорий Лаврухин, представители Корпорации развития Тульской области.

Тульская делегация обсудила с представителями GWM перспективы развития производства компании и этапов локализации, ее заинтересованность в подписании СПИК (специальный инвестиционный контракт) как меры государственной поддержки автомобильного производителя.

Состоялись переговоры с поставщиками GWM (HASKO - HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO., LTD и Shanghai Essenway Technology Development CO., LTD), а также с китайским автопроизводителем BAIC о возможной локализации автомобильных компонентов в Тульской области.

В рамках визита запланировано посещение индустриального парка Сюй Шуй, а также R&D центра компании GWM.

ИСТОЧНИК KP.RU