2019-04-17T10:04:56+03:00
Политика

Делегация Тульской области посетила с деловым визитом Китай

В рамках визита запланировано посещение индустриального парка Сюй Шуй, а также R&D центра компании GWM
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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16 апреля делегация Тульской области посетила с деловым визитом Китай. В составе делегации – министр экономического развития региона Григорий Лаврухин, представители Корпорации развития Тульской области.

Тульская делегация обсудила с представителями GWM перспективы развития производства компании и этапов локализации, ее заинтересованность в подписании СПИК (специальный инвестиционный контракт) как меры государственной поддержки автомобильного производителя.

Состоялись переговоры с поставщиками GWM (HASKO - HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO., LTD и Shanghai Essenway Technology Development CO., LTD), а также с китайским автопроизводителем BAIC о возможной локализации автомобильных компонентов в Тульской области.

В рамках визита запланировано посещение индустриального парка Сюй Шуй, а также R&D центра компании GWM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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