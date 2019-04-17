В Большой Туле автоцистерна с водой опрокинулась на проезжую часть
В ДТП пострадал водитель большегруза
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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16 апреля в 05.10 на 121 км дороги «Калуга – Тула – Михайлов –Рязань» произошло ДТП. 49-летний мужчина на автоцистерне с водой не справился с управлением: большегруз «Man» опрокинулся на проезжую часть.
По предварительной информации, водитель превысил скорость. В результат ДТП мужчина с различными телесными повреждениями был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU