В Большой Туле автоцистерна с водой опрокинулась на проезжую часть

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-17T09:58:15+03:00

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16 апреля в 05.10 на 121 км дороги «Калуга – Тула – Михайлов –Рязань» произошло ДТП. 49-летний мужчина на автоцистерне с водой не справился с управлением: большегруз «Man» опрокинулся на проезжую часть.

По предварительной информации, водитель превысил скорость. В результат ДТП мужчина с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU