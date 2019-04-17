В Туле красят ограждения и бордюры

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-17T09:56:01+03:00

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Сегодня, 17 апреля 2019 года, городские коммунальные службы Тулы проводят работу по уборке городских улиц, окраске ограждений безопасности и бордюрного камня.

В работах задействованы 150 рабочих и 56 единиц техники.

Осуществляется мойка Чулковского и Щекинского мостов, мойка бортового камня на ул. Свободы, Бундурина, Оборонной, Советской, мойка ограждений по проспекту Ленина. Окраска и очистка ограждений на проспекте Ленина, Красноармейском проспекте, на ул. Дм. Ульянова, Кирова. Бортовой камень красят на ул. Рязанской, Металлургов, Оружейной, Седова, Луначарского, Тульского Рабочего полка, Восточном обводе.

ИСТОЧНИК KP.RU