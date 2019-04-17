В Тульской области молодой человек зарезал приятеля и спрятал тело в погреб

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-17T10:46:00+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор 21-летнему молодому человеку. Он признан виновным по статье «убийство».

В ночь с 14 на 15 ноября 2018 года обвиняемый выпивал с тремя знакомыми в поселке Шеверняево Заокского района. Вскоре между ним и одним из мужчин произошел конфликт. Выяснить, кто из них прав, решили на кулаках на улице. После драки они вернулись в дом и продолжили выпивать.

Но конфликт между ними не был исчерпан. Спустя время они вышли на кухню. Обвиняемый взял нож и 30 раз удар неприятеля. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных травм.

В момент совершения преступления с обвиняемым находился его 26-летний знакомый. Мужчина признан виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления. После совершения преступления он помог обвиняемому перенести тело из дома в погреб, а также скрыть следы преступления.

На этапе предварительного расследования мужчину, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу. Второго обвиняемого оставили под подпиской о невыезде.

Суд назначил 21-летнему молодому человеку 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, 26-летнему - штраф в размере 100 000 рублей, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU