2019-04-17T09:13:26+03:00
Общество

Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет более 90%

Таковы данные на 8 утра 17 апреля 2019 года
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Выпуск городского пассажирского транспорта на линии, по данным на 8 утра 17 апреля 2019 года, составляет свыше 90%.

На маршруты вышли: автобусы - 119 единиц (92%), троллейбусы – 51 единица (96%), трамваи – 58 единиц (92%).

За минувшие сутки городская служба спасения осуществила 16 выездов, в городе произошло 22 ДТП, пострадало 4 человека.

В ЕДДС города Тулы поступило 945 обращений граждан, они касались работы управляющих компаний и предприятий жизнеобеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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