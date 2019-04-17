Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет более 90%
Таковы данные на 8 утра 17 апреля 2019 года
Фото: Алексей ФОКИН
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Выпуск городского пассажирского транспорта на линии, по данным на 8 утра 17 апреля 2019 года, составляет свыше 90%.
На маршруты вышли: автобусы - 119 единиц (92%), троллейбусы – 51 единица (96%), трамваи – 58 единиц (92%).
За минувшие сутки городская служба спасения осуществила 16 выездов, в городе произошло 22 ДТП, пострадало 4 человека.
В ЕДДС города Тулы поступило 945 обращений граждан, они касались работы управляющих компаний и предприятий жизнеобеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU