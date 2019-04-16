2019-04-16T17:45:16+03:00
Происшествия

Обвинительный приговор экс-главврачу новомосковского роддома оставлен без изменения

Такое решение принял Тульский областной суд
Виктория ЯКУШИНА
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Приговором Новомосковского городского суда бывший главный врач МУЗ «Новомосковский родильный дом» 59-летняя Елена Козина признана виновной в присвоении.

Она, используя свое служебное положение, присвоила деньги МУЗ «НРД» в сумме 29 760 рублей, перечисленные учреждению Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ для оплаты труда врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала, непосредственно оказывавшего медпомощь женщинам в период родов и послеродовой период.

Судом Елене Козиной назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, сроком на 3 года.

За Новомосковским городским прокурором признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании ущерба, причиненного преступлением и иск передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда был обжалован в апелляционном порядке. Однако, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда он был оставлен без изменения, а доводы апелляционных жалоб Козиной и ее защитника были оставлены без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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