27 и 28 апреля в Туле временно ограничат движение авто

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-16T17:27:28+03:00

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В Туле 27 и 28 апреля действует временное ограничение движения автотранспорта. Ограничение вводится в связи проведением молитвенного шествия на Пасху.

Таким образом, вводится запрет остановки и стоянки всех видов транспорта:

- 27 апреля с 20:00 до 00:00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

- 28 апреля с9:00 до 18:30 по пр. Ленина (включая прилегающие территории) на участке от ул. Советской до ул. Первомайской; по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина; на площади Ленина;

- 28 апреля с 00:00 до 16:30 по ул. Староникитской; по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе; по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ОАО «Тулачермет» (9-й км).

Также, ограничено движение всех видов транспорта:

- 27 апреля с 20:00 до 00:00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

- 28 апреля с 00:00 до 3:00 и с 15:00 до 18:30 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

- 28 апреля с 16:00 до 18:30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Первомайской; на площади Ленина.

Кроме того, 28 апреля с 05:00 до 16:30 будет ограничено движение всех видов транспорта кроме автобусов, работающих в режиме «экспресс» и «полуэкспресс», городского пассажирского транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов, следующих в направлении города Новомосковска и обратно, и специального транспорта по ул. Староникитской; по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе; по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км).

28 апреля с 08:00 до 15:00 ограничение будет действовать по ул. Киреевской на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.

ИСТОЧНИК KP.RU