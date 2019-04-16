В Тульской области начали работу семь асфальтобетонных заводов
В Тульской области начали работу 7 асфальтобетонных заводов. Еще один – в Суворовском районе – после модернизации запустят 25 апреля. Первый асфальт, произведенный заводом в этом году, направили на ремонт подъезда к областной больнице №2 в Щекинском районе.
С 17 апреля начнется асфальтирование участка дороги и тротуара на подъезде к музею-усадьбе «Ясная Поляна». Сейчас на участке протяженностью 1,2 км проведено фрезерование. Также будут оборудованы 3 водопропускные трубы для отвода осадков.
Отмечается, что на строительный сезон региону требуется 600 тысяч тонн асфальта. Этот объём будет произведён в Тульской области и его хватит для всех дорог, ремонт которых запланирован в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU