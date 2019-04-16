2019-04-16T16:49:42+03:00
Общество

Тулу обрабатывают от клещей

Перед проведением обработки проводится энтомологическое обследование территорий на наличие клещей
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле продолжается обработка территорий от клещей.

Сегодня, 16 апреля 2019 года, специалисты работали на территориях мемориала «Защитникам неба Отечества», сквера А.С. Пушкина, за ДК «Комбайностроителей», за ТЦ «Демидовский», березовой рощи. Всего обработано 9,6 га.

После противоклещевой обработки на участках установят информационные таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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