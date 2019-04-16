В Туле приводят в порядок ливневки

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-16T14:47:51+03:00

В этом году будут отремонтированы 17 участков канализации

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В Туле проводится большая работа по приведению в порядок ливневой канализации, что поможет избежать подтопления городских улиц во время обильных осадков.

Под городом проходит 120 километров ливневой канализации. На ней расположены более 2,5 тысяч смотровых и дождеприемных колодцев. В последние два года предпринимаются серьезные меры по их содержанию.

В прошлом году была приобретена каналопромывочная машина. С ее помощью были промыты 12 км ливневой канализации, прочищены 600 колодцев. Это около 10 процентов от всего хозяйства.

Организована работа бригады городского сервисного центра, которая занимается подъемом колодцев, дождеприемных решеток.

Сегодня, 16 апреля, работа по подъему дождеприемной решетки проводилась на пересечении ул. Советской и Фр. Энгельса. В этом году будет проведен ремонт и восстановление ливневой канализации на 17 участках.

Один контракт на сумму 19 миллионов рублей заключен с подрядной организацией ООО «ТулаВодосток». В его рамках в текущем году ливневую канализацию приведут в порядок по 16 адресам:

- пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской,

- вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая гора,

- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина,

- пересечение ул. 9 мая и ул. Оружейной,

- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева,

- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной,

- пересечение ул. Мосина и ул. Советской,

- на пр. Ленина в районе д. №86,

- по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена),

- по ул. Оружейной (от д. № 23 до д. №15 корп. 1),

- по ул. Плеханова от ул. Осташева,

- по ул. Скуратовской поворот на п. Новоскуратово,

- по ул. Транспортной в п. Южный мкрн. Скуратово,

- по ул. Московское шоссе в районе д. №60,

- по ул. Горской в д. Барсуки,

- на ул. 4-ая Горельская.

В настоящий момент завершены работы на объекте, расположенном на пересечении ул. К. Маркса и Демидовской плотины. Произведена замена участка водопропускных труб (12 м) и промывка трубопровода.

Ведутся работы на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева. На указанном участке производятся работы по устройству смотровых колодцев и водоотводных труб диаметром 500 мм. По окончании данных работ подрядная организация приступит к участку на пересечении ул. Кауля и Новомосковской. Там будет выполнен ремонт дождеприемных колодцев и произведено устройство 30 м водопропускных труб.

В настоящее время заключен еще один муниципальный контракт на восстановление работоспособности участков ливневой канализации по ул. Коминтерна (от ул. Советской до ул. Фрунзе) с подрядной организацией ООО «Тандем Строй». Сумма контракта - более 11 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU