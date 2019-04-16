Туляков приглашают на мастер-классы по ткачеству и валянию

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-16T14:36:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Музей «Тульские древности» приглашает детей и взрослых на мастер-классы по ткачеству и валянию и новую встречу для дошкольников и их родителей.

19 апреля, 17:00

Ткацкая мастерская Екатерины Зерновой. Ткачество на дощечках. Урок первый

Мастер Екатерина Зернова продолжает в музее уроки традиционного ткачества и предлагает на новой встрече освоить новый инструмент для создания поясов – дощечки. Особенно полезным этот навык будет тем, кто увлекается реконструкцией костюма. Дощечки использовали и на Руси, и в Европе, и даже в странах Нового Света. Почему они были так популярны? Узнать это можно, посетив мастер-класс по ткачеству 19 апреля, а также попробовать дощечки в деле. Они достаточно просты в работе, а пояса, сотканные на дощечках, получаются гораздо плотнее и прочнее, чем на бёрдышке.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 150 рублей.

20 апреля, 17:00

Мастер-класс по валянию «Дрозд-рябинник»

Музей продолжает знакомить с пернатыми обитателями Куликова поля. В ближайшую субботу посетителей ждет встреча с дроздом-рябинником. Предстоит поработать сразу в двух техниках валяния – сухого и мокрого, чтобы создать эффектную миниатюру.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 200 рублей.

21 апреля, 17:00

Воскресник для дошкольников «Куколка, покушай» (о куклах России)

В детстве для многих ребятишек одной из любимых русских народных сказок становится «Василиса Прекрасная». В ней и добрая девушка, и злые мачеха с дочерьми, которые, конечно, будут строго наказаны, и очень пугающий образ Бабы-яги, а также необыкновенно очаровательная куколка-помощница – мамино благословение. Но только ли девчачья забава – кукла? Да и игрушка ли это, если она может говорить, помогать, перехитрить даже саму старуху-ягу? Музей «Тульские древности» приглашает дошколят и их близких познакомиться с куклами русской избы: их разнообразием и значением. Каждая из них уникальна и не всякая является игровой. Маленькие посетители узнают на занятии, зачем в избе нужны обрядовые куклы, смастерят совместными усилиями куколку на память.

Возрастные рекомендации – 3+.

Стоимость билета – 200 рублей.

Контактный телефон для записи: +7 4872 36 16 63.

Адрес музея: Тула, пр. Ленина, 47.

ИСТОЧНИК KP.RU