2019-04-16T14:28:09+03:00
Экономика

Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом Ежегодного всероссийского конкурса в области корпоративных медиа. В номинации «Клиентские медиа: журнал» награду получил журнал «УРАЛСИБ». Торжественная церемония награждения и вручение дипломов состоялось в среду 10 апреля.

Организатор конкурса – некоммерческая отраслевая Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Журнал для клиентов и партнеров «УРАЛСИБ» - издание, призванное профессионально и объективно информировать аудиторию о достижениях и перспективах развития Банка, рыночных трендах и процессах, происходящих как в банковской сфере, так и в экономике в целом.

На сегодняшний день вышло 13 номеров журнала «УРАЛСИБ». В каждом номере журнала публикуется, в среднем, 20 информационных материалов, 90 фотоиллюстраций, 12 оригинальных инфографических материалов, 15 экспертных мнений. В 2018 году была запущена электронная версия журнала УРАЛСИБ.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800 700 77 16.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляков приглашают на мастер-классы по ткачеству и валянию
В Туле приводят в порядок ливневки
На Рязанской в Туле машину "намотало" на столб
С городских кладбищ Тулы вывозят мусор
На время плановых отключений электричества в Туле светофоры обеспечиваются бесперебойным питанием
В Туле пройдет 12 репетиций Парада Победы
Тулячка поймана на незаконной регистрации иностранцев
Напротив "Парадиза" в Туле загорелся "Ниссан"
Алексину присвоен статус ТОСЭР
Порядок в Туле наводят 54 спецмашины
Туляк стал победителем VII Международного турнира по самбо
В Туле "Нексия" протаранила стоящий "Матиз"
Среди мух и тараканов: «Знак качества» побывал в одной из коптилен в Тульской области
Жители тульского поселка попросили ускорить строительство установки по очистке воды
Андрей Шестаков стал новым руководителем Корпорации развития Тульской области
В Тульской области открылась Неделя театрального искусства
Мужчина с подругой обчищали дачные дома в Туле
В Туле проходит благотворительная акция #дарюкнигу
В Туле восстановят проблемные участки вдоль трамвайных путей на ул. Оборонной и Энгельса
Автобус с детьми опрокинулся в кювет под Тулой: проводится прокурорская проверка
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Рудаков отметил 90-летний юбилей
В Узловой построят Центр культурного развития
В Туле мужчина зарезал приятеля в доме на ул. Гоголевской
Жительница микрорайона Скуратовский пожаловалась губернатору на сырость в подъезде ее дома
Алексей Дюмин потребовал навести порядок в работе УК
Тулякам предлагают заняться скалолазанием