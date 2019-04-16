На время плановых отключений электричества в Туле светофоры обеспечиваются бесперебойным питанием

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-16T12:23:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле были разработаны мероприятия по обеспечению непрерывной подачи энергоресурса на светофорные объекты в период плановых отключений АО «ТГЭС».

Теперь бесперебойное питание обеспечивается за счет подключения светофорного объекта к автономному источнику энергии, а именно к бензиновому генератору. На это время мониторинг и контроль осуществляют представители специализированной подрядной организации и Центра гражданской защиты и спасательных работ.

11 апреля с 9:00 до 11:00 специалисты подключили светофоры к бесперебойному питанию на пересечении Одоевского шоссе/ул. Тихмянова.

16 апреля аналогичные мероприятия реализованы на пересечении

улиц Болотова/Кабакова с 9:00. В настоящее время светофорный объект работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU