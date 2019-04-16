2019-04-16T12:18:12+03:00
Общество

В Туле пройдет 12 репетиций Парада Победы

Пять из них пройдут на площади Ленина в Туле
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

В этом году в праздничном мероприятии, посвященном празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланировано участие порядка 1200 человек и более 70 единиц техники. В пешей колонне традиционно пройдут военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сотрудники МЧС, судебные приставы, тульские суворовцы и кадеты, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений.

На двадцать единиц техники увеличили механизированную колонну. В ней, наряду с боевыми машинами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, по главной площади города пройдет техника Сил специальных операций.

15 апреля на тульском аэродроме «Клоково» прошла очередная репетиция парада. В ходе мероприятия отрабатывались: вынос знамен, выполнение приветствия и прохождение торжественным маршем.

Всего пройдет 12 репетиций, пять из них – на площади Ленина.

Генеральная репетиция состоится 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Рязанской в Туле машину "намотало" на столб
Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»
С городских кладбищ Тулы вывозят мусор
На время плановых отключений электричества в Туле светофоры обеспечиваются бесперебойным питанием
Тулячка поймана на незаконной регистрации иностранцев
Напротив "Парадиза" в Туле загорелся "Ниссан"
Алексину присвоен статус ТОСЭР
Порядок в Туле наводят 54 спецмашины
Туляк стал победителем VII Международного турнира по самбо
В Туле "Нексия" протаранила стоящий "Матиз"
Среди мух и тараканов: «Знак качества» побывал в одной из коптилен в Тульской области
Жители тульского поселка попросили ускорить строительство установки по очистке воды
Андрей Шестаков стал новым руководителем Корпорации развития Тульской области
В Тульской области открылась Неделя театрального искусства
Мужчина с подругой обчищали дачные дома в Туле
В Туле проходит благотворительная акция #дарюкнигу
В Туле восстановят проблемные участки вдоль трамвайных путей на ул. Оборонной и Энгельса
Автобус с детьми опрокинулся в кювет под Тулой: проводится прокурорская проверка
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Рудаков отметил 90-летний юбилей
В Узловой построят Центр культурного развития
В Туле мужчина зарезал приятеля в доме на ул. Гоголевской
Жительница микрорайона Скуратовский пожаловалась губернатору на сырость в подъезде ее дома
Алексей Дюмин потребовал навести порядок в работе УК
Тулякам предлагают заняться скалолазанием