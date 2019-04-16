В Туле пройдет 12 репетиций Парада Победы

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-16T12:18:12+03:00

Пять из них пройдут на площади Ленина в Туле

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В этом году в праздничном мероприятии, посвященном празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланировано участие порядка 1200 человек и более 70 единиц техники. В пешей колонне традиционно пройдут военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сотрудники МЧС, судебные приставы, тульские суворовцы и кадеты, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений.

На двадцать единиц техники увеличили механизированную колонну. В ней, наряду с боевыми машинами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, по главной площади города пройдет техника Сил специальных операций.

15 апреля на тульском аэродроме «Клоково» прошла очередная репетиция парада. В ходе мероприятия отрабатывались: вынос знамен, выполнение приветствия и прохождение торжественным маршем.

Всего пройдет 12 репетиций, пять из них – на площади Ленина.

Генеральная репетиция состоится 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU