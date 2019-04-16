Тулячка поймана на незаконной регистрации иностранцев

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-16T12:02:03+03:00

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В Тульской области полицейские продолжают работу по выявлению нарушений миграционного законодательства.

В поселке Октябрьский Большой Тулы сотрудники полиции зафиксировали случай фиктивной постановки на учет иностранцев. По предварительным данным, проживающая в поселке женщина поставила на регистрационный учет по месту своего жительства четверых граждан другого государства. При этом фактических мест для проживания никому предоставлено не было.

Женщина призналась в нарушении закона. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU