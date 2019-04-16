Алексину присвоен статус ТОСЭР
Резиденты ТОСЭР в моногородах получают широкий набор преференций. Среди них — частичное освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, пониженные тарифы по страховым взносам, освобождение от земельного налога и др.
Работа ТОСЭР «Алексин» в Тульской области позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия АО НПО «Тяжпромарматура» – «АЗТПА», повысить инвестиционную привлекательность города, создать около 800 постоянных рабочих мест, привлечь более 7,6 млрд рублей инвестиций.
В настоящее время подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации четырех инвестиционных проектов:
- строительства завода по производству гранулированного зеленого корма из люцерны;
- строительства хлебозавода с производством хлеба высокой степени готовности;
- реконструкции и строительства тепличного комплекса;
- создания детского спортивно-оздоровительного лагеря.
ИСТОЧНИК KP.RU