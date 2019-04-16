Порядок в Туле наводят 54 спецмашины

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-16T11:36:07+03:00

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16 апреля в уборке города задействованы 152 человека и 54 единицы специализированной техники.

Проводятся работы по вывозу смета с проезжих частей автомобильных дорог, уборке летучего мусора и тротуаров, мойке мостов и бортового камня, окраске ограждений безопасности и бортового камня.

В частности, вывоз смета производится на объектах: 1-й пр. Металлургов, Ген. Маргелова, Макаренко, Косая Гора, М. Горького, Баженова, Пионерская, Конструктора Грязева.

6 КДМ планируется задействовать в мойке мостов и бортового камня на объектах: Восточный путепровод, Мира (бортовой камень), Чулковский мост, Рязанская (бортовой камень), Одоевский путепровод.

Окраска ограждений безопасности и бортового камня пройдет на ул. Н. Руднева и на Веневском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU