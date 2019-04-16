В Туле "Нексия" протаранила стоящий "Матиз"
Пострадала женщина
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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15 апреля 2019 года, в 08:55 на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП.
39-летний мужчина на автомобиле «Дэу Нексия», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Дэу Матиз», под управлением женщины 34 лет.
В результате ДТП в Туле водитель «Деу Матиз» получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU