В Туле "Нексия" протаранила стоящий "Матиз"

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-16T11:25:03+03:00

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15 апреля 2019 года, в 08:55 на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП.

39-летний мужчина на автомобиле «Дэу Нексия», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Дэу Матиз», под управлением женщины 34 лет.

В результате ДТП в Туле водитель «Деу Матиз» получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU