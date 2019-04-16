Среди мух и тараканов: «Знак качества» побывал в одной из коптилен в Тульской области

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-16T11:05:14+03:00

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По мнению специалистов, копчености на прилавках современных магазинов — товар, который брать не стоит. При его изготовлении зачастую используют целый ряд отравляющих организм человека добавок: нитрит натрия и альдегиды — для того, чтобы мясо было красивого цвета, а также фенол — для придания копченого запаха. Об этом россиянам рассказали в программе ТВЦ «Знак качества».

Участники передачи побывали в коптильне рядом с ветеринарной клиникой в Тульской области и показали зрителям, какая там царит антисанитария: копоть, мухи и тараканы.

Подробнее — в видео ниже:

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ИСТОЧНИК KP.RU