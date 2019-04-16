2019-04-16T10:40:16+03:00
Общество

Жители тульского поселка попросили ускорить строительство установки по очистке воды

Губернатор Алексей Дюмин на оперативном совещании рассмотрел ряд обращений жителей
Мария ВЛАСОВА
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Жители поселка Ленинский-1 попросили ускорить строительство установки по очистке воды. Обращение было озвучено на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что мероприятия по улучшению качества водоснабжения в п. Ленинский-1 запланированы на 2023-2024 годы.

По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, работы могут быть выполнены раньше по федеральной программе «Чистая вода». Для этого городская администрация должна до 1 марта 2020 года представить в министерство заявку с проектом, прошедшим государственную экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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