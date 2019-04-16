Андрей Шестаков стал новым руководителем Корпорации развития Тульской области
О назначении стало известно 15 апреля.
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Андрей Шестаков стал новым руководителем Корпорации развития Тульской области. О назначении стало известно 15 апреля. Ранее Андрей Шестаков занимал должность управляющего Тульским отделением № 8604 Сбербанка России.
Фото: Правительство Тульской области
Андрей Шестаков – кандидат психологических наук, член-корреспондент Академии имиджелогии, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, Заслуженный экономист Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU