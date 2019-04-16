2019-04-16T10:24:05+03:00
Звезды

В Тульской области открылась Неделя театрального искусства

В фестивале принимают участие профессиональные театры и лучшие любительские коллективы региона
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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15 апреля в Узловой на базе Молодежного театра открылся региональный фестиваль Неделя театрального искусства «Узловая + Театр». Он стартовал показом премьеры Молодежного театра «Мухины именины» по сказке Корнея Чуковского «Муха Цокотуха».

Неделя театрального искусства в регионе проходит уже в 20 раз. В ней принимают участие профессиональные театры (ТЮЗ и Новомосковский театр драмы) и лучшие любительские коллективы региона.

Программа составлена таким образом, чтобы спектакли могли посетить дети и подростки в рамках групп продленного дня.

18 апреля пройдет конкурсный день. Любительские коллективы из разных районов покажут свои работы, примут участие в мастер-классах и услышат мнение жюри, в состав которого войдут театральные режиссеры и артисты из Тулы и Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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