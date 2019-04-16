2019-04-16T10:07:46+03:00
Происшествия

Мужчина с подругой обчищали дачные дома в Туле

Возбуждены и расследуются уголовные дела
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» задержали подозреваемых в кражах.

37-летний ранее судимый мужчина и его 28-летняя ранее судимая подельница причастны к двум хищениям из дачных домов в одном садоводческом товариществе.

Как выяснилось, оба раза они залезали в дома, разбивая окна, и выносили оттуда имущество, которое было на виду.

В отделе полиции возбуждены и расследуются уголовные дела.

Проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Рязанской в Туле машину "намотало" на столб
Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»
С городских кладбищ Тулы вывозят мусор
На время плановых отключений электричества в Туле светофоры обеспечиваются бесперебойным питанием
В Туле пройдет 12 репетиций Парада Победы
Тулячка поймана на незаконной регистрации иностранцев
Напротив "Парадиза" в Туле загорелся "Ниссан"
Алексину присвоен статус ТОСЭР
Порядок в Туле наводят 54 спецмашины
Туляк стал победителем VII Международного турнира по самбо
В Туле "Нексия" протаранила стоящий "Матиз"
Среди мух и тараканов: «Знак качества» побывал в одной из коптилен в Тульской области
Жители тульского поселка попросили ускорить строительство установки по очистке воды
Андрей Шестаков стал новым руководителем Корпорации развития Тульской области
В Тульской области открылась Неделя театрального искусства
В Туле проходит благотворительная акция #дарюкнигу
В Туле восстановят проблемные участки вдоль трамвайных путей на ул. Оборонной и Энгельса
Автобус с детьми опрокинулся в кювет под Тулой: проводится прокурорская проверка
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Рудаков отметил 90-летний юбилей
В Узловой построят Центр культурного развития
В Туле мужчина зарезал приятеля в доме на ул. Гоголевской
Жительница микрорайона Скуратовский пожаловалась губернатору на сырость в подъезде ее дома
Алексей Дюмин потребовал навести порядок в работе УК
Тулякам предлагают заняться скалолазанием