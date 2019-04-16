Мужчина с подругой обчищали дачные дома в Туле

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-16T10:07:46+03:00

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Сотрудники отдела полиции «Ленинский» задержали подозреваемых в кражах.

37-летний ранее судимый мужчина и его 28-летняя ранее судимая подельница причастны к двум хищениям из дачных домов в одном садоводческом товариществе.

Как выяснилось, оба раза они залезали в дома, разбивая окна, и выносили оттуда имущество, которое было на виду.

В отделе полиции возбуждены и расследуются уголовные дела.

Проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU