В Туле проходит благотворительная акция #дарюкнигу
Впервые в Туле ОНФ запускает благотворительную акцию #дарюкнигу.
Каждый может помочь тульской областной детской библиотеке, что на улице Первомайской, пополнить фонды.
ОНФ вместе с сотрудниками библиотеки составили список необходимых экземпляров. Желающий может выбрать именно тот, который хочет подарить.
Когда выбор будет сделан, необходимо связаться с координатором проекта #дарюкнигу Елена Панова, написав ей сообщение в социальных сетях.
27 мая, в Общероссийский день библиотек в 15 часов собранные книги будут переданы в областную детскую библиотеку, а после пройдет большой праздник для ребят и их родителей.
Итак, вот, какие книги очень ждут в детской библиотеке:
1. А. Крылов Стихи для детей 2
2. Г. Остер Дети и эти. Котлеты от жадности 2
3. Л. Воронкова Внучек Ваня 2
4. Р. Рождественский Стихи для детей 2
5. Д. Роулинг Гарри Поттер и Дары Смерти 1
6. Д. Роулинг Гарри Поттер и Орден Феникса 1
7. Д. Роулинг Гарри Поттер и Кубок Огня 1
8. Д. Роулинг Гарри Поттер и узник Азкабана 1
9. Д. Роулинг Гарри Поттер и Принц-полукровка 1
10. В. Костров Эта книга научит играть в шахматы и детей и родителей 1
11. М. Пегов Ура! Футбол! 2
12. В. Третьяк Трус не играет в хоккей 2
12. С. Еремеев Мой любимый хоккей 1
14. Л. Суркова Психология для детей. Дома. В школе. В путешествии 1
15. Ю. Гиппенрейтер Добро и его друзья. Психология детям 2
16. М. Рупасова По Кремлю О башни к башне 1
17. М. Рупасова Красная площадь 1
18. М. Рупасова Наоборотная мама 2
19. Е. Ульева Сказки от слезок для тех, кто маму не слушает 1
20. Т. Коваль Отдам сестру в хорошие руки 1
21. О. Узорова, Е. Нефедова Иллюстрированный уголовный кодекс для подростков 1
22. В. Казанская Душа вашего подростка 1
23. Е. Мурашова Экзамен для подростка 1
24. Л. Шёберг Трогательные факты о сердце 1
25. Н. Волкова, В. Волков Метро. Подземный город 1
26. Живые машины Владимира Тамби 1
27. Е. Рудашевский Ворон 1
28. М. Берд Звездная ночь Ван Гога и другие истории о том, как рождается искусство 1
29. О. Бундур Навстречу белому медведю 1
30. А. Орлова Мир большой-большой. Рос и вырос 1
31. Банфи, Перабони, Скьяво От тираннозавра к петуху! Большая книга эволюции животного мира 1
32. А. Гиваргизов Полет самолета по нотам 1
33. Е. Болдинова Пашкины истории. Как появился Кнопик 1
34. Е. Нестерина Парень из прерий 1
35. В. Щербаков Владимир Высоцкий и Тульский край 1
36. П. Астахов Детям о праве. Ты – гражданин своей страны 1
37. Мерников, Ликсо Все, что должен каждый образованный мальчик о технике 1
38. Талер, Ликсо 3000 картинок. Космос и Земля, которые можно рассматривать целый год 1
39. Я. Перельман Занимательная физика и механика 1
40. Ли Хва Бу! Я твой скелет 1
41. А. Рапопорт ProТелефон. Иллюстрироваанныая энциклопедия для детей и взрослых 1
42. Бергамино, Палитта Открытия и изобретения, изменившие мир 1
43. М. Вэнблад Как устроен город. От водопровода до транспорта 1
44. А. Забирова Финансы для детей 1
45. Е. Стрельникова Химия с Шерлоком Холмсом 1
46. В. Ликсо Все о том, что под землей 1
47. С. Мартин Врач. Детская академия 1
48. А. Хизер Динозавры (с окошками) 1
49. А. Бордмен Как снимается кино. История кинематографа 1
50. Н. Купер Как создать сайт. Комикс-путеводитель по HTML, CSS, WordPress 1
51. Е. Ермакова Физика с Шерлоком Холмсом 1
52. А. Клейборн Оптические иллюзии 1
53. А. Мерников Как все работает 1
54. Д. Гордиевич Для девочек 1
55. М. Молюков Биология с Шерлоком Холмсом 1
56. Э. Дацюте Слоны идут в гости 1
57. С. Прокофьева Необыкновенные приключения обыкновенных 1
58. К. Гребан Где найти сокровище 1
59. Л. Антонова Удивительная археология 1
60. В. Левитин Удивительная зоология 1
61. Д. Гусев Удивительная философия 1
62. О. Ларина Удивительная экология 1
63. О. Ларина Удивительные явления природы 1
64. Д. Бердышев Самые необычные животные 1
65. А. Стюарт Воспитательные сказки 1
66. Э. Несбит Искатели сокровищ 1
67. Р. Погодин Кешка и его
друзья 1
68. Л. Нелидова Девочка Лида 1
69. А. Кнайп Счастливые шесть пенсов 1
70. Б. Балтер До свидания, мальчики 1
71. Л. Пантелеев Ленька Пантелеев 1
72. О. Стрейтмейер Юный капитан Джек 1
73. В. Тендряков Весенние перевертыши 1
74. С. Абрамов Выше Радуги 1
75. М. Львовский В моей смерти прошу винить Клаву К. 1
76. Ю. Яковлев Девочка хочешь сниматься в кино 1
77. Ф. Плас Узник двенадцати провинций 1
78. Ю. Чаттерджи Небыль в лесу 1
79. К. Беленкова Я учусь в четвертом КРО 1
80. А. Марьясова За два часа до снега 1
81. А. Введенский Сказка о четырех котятах и четырех ребятах 1
82. М. Лазаренская Пони Йошка 1
83. А. Штайнхефель Рика, Оскар и Разбитое сердце 1
84. Л. Шеберг Светящиеся в темноте 1
85. Л. Кормчий Красавчик 1
86. В. Новицкая Первые грезы 1
87. Е. Ива Тайна шляпной коробки 1
88. А Ремизов Посолонь. Волшебная Россия 1
89. Г. Кружков Посыпайте голову перцем! 1
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