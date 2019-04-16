В Туле проходит благотворительная акция #дарюкнигу

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-16T10:01:27+03:00

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Впервые в Туле ОНФ запускает благотворительную акцию #дарюкнигу.

Каждый может помочь тульской областной детской библиотеке, что на улице Первомайской, пополнить фонды.

ОНФ вместе с сотрудниками библиотеки составили список необходимых экземпляров. Желающий может выбрать именно тот, который хочет подарить.

Когда выбор будет сделан, необходимо связаться с координатором проекта #дарюкнигу Елена Панова, написав ей сообщение в социальных сетях.

27 мая, в Общероссийский день библиотек в 15 часов собранные книги будут переданы в областную детскую библиотеку, а после пройдет большой праздник для ребят и их родителей.

Итак, вот, какие книги очень ждут в детской библиотеке:

1. А. Крылов Стихи для детей 2

2. Г. Остер Дети и эти. Котлеты от жадности 2

3. Л. Воронкова Внучек Ваня 2

4. Р. Рождественский Стихи для детей 2

5. Д. Роулинг Гарри Поттер и Дары Смерти 1

6. Д. Роулинг Гарри Поттер и Орден Феникса 1

7. Д. Роулинг Гарри Поттер и Кубок Огня 1

8. Д. Роулинг Гарри Поттер и узник Азкабана 1

9. Д. Роулинг Гарри Поттер и Принц-полукровка 1

10. В. Костров Эта книга научит играть в шахматы и детей и родителей 1

11. М. Пегов Ура! Футбол! 2

12. В. Третьяк Трус не играет в хоккей 2

12. С. Еремеев Мой любимый хоккей 1

14. Л. Суркова Психология для детей. Дома. В школе. В путешествии 1

15. Ю. Гиппенрейтер Добро и его друзья. Психология детям 2

16. М. Рупасова По Кремлю О башни к башне 1

17. М. Рупасова Красная площадь 1

18. М. Рупасова Наоборотная мама 2

19. Е. Ульева Сказки от слезок для тех, кто маму не слушает 1

20. Т. Коваль Отдам сестру в хорошие руки 1

21. О. Узорова, Е. Нефедова Иллюстрированный уголовный кодекс для подростков 1

22. В. Казанская Душа вашего подростка 1

23. Е. Мурашова Экзамен для подростка 1

24. Л. Шёберг Трогательные факты о сердце 1

25. Н. Волкова, В. Волков Метро. Подземный город 1

26. Живые машины Владимира Тамби 1

27. Е. Рудашевский Ворон 1

28. М. Берд Звездная ночь Ван Гога и другие истории о том, как рождается искусство 1

29. О. Бундур Навстречу белому медведю 1

30. А. Орлова Мир большой-большой. Рос и вырос 1

31. Банфи, Перабони, Скьяво От тираннозавра к петуху! Большая книга эволюции животного мира 1

32. А. Гиваргизов Полет самолета по нотам 1

33. Е. Болдинова Пашкины истории. Как появился Кнопик 1

34. Е. Нестерина Парень из прерий 1

35. В. Щербаков Владимир Высоцкий и Тульский край 1

36. П. Астахов Детям о праве. Ты – гражданин своей страны 1

37. Мерников, Ликсо Все, что должен каждый образованный мальчик о технике 1

38. Талер, Ликсо 3000 картинок. Космос и Земля, которые можно рассматривать целый год 1

39. Я. Перельман Занимательная физика и механика 1

40. Ли Хва Бу! Я твой скелет 1

41. А. Рапопорт ProТелефон. Иллюстрироваанныая энциклопедия для детей и взрослых 1

42. Бергамино, Палитта Открытия и изобретения, изменившие мир 1

43. М. Вэнблад Как устроен город. От водопровода до транспорта 1

44. А. Забирова Финансы для детей 1

45. Е. Стрельникова Химия с Шерлоком Холмсом 1

46. В. Ликсо Все о том, что под землей 1

47. С. Мартин Врач. Детская академия 1

48. А. Хизер Динозавры (с окошками) 1

49. А. Бордмен Как снимается кино. История кинематографа 1

50. Н. Купер Как создать сайт. Комикс-путеводитель по HTML, CSS, WordPress 1

51. Е. Ермакова Физика с Шерлоком Холмсом 1

52. А. Клейборн Оптические иллюзии 1

53. А. Мерников Как все работает 1

54. Д. Гордиевич Для девочек 1

55. М. Молюков Биология с Шерлоком Холмсом 1

56. Э. Дацюте Слоны идут в гости 1

57. С. Прокофьева Необыкновенные приключения обыкновенных 1

58. К. Гребан Где найти сокровище 1

59. Л. Антонова Удивительная археология 1

60. В. Левитин Удивительная зоология 1

61. Д. Гусев Удивительная философия 1

62. О. Ларина Удивительная экология 1

63. О. Ларина Удивительные явления природы 1

64. Д. Бердышев Самые необычные животные 1

65. А. Стюарт Воспитательные сказки 1

66. Э. Несбит Искатели сокровищ 1

67. Р. Погодин Кешка и его

друзья 1

68. Л. Нелидова Девочка Лида 1

69. А. Кнайп Счастливые шесть пенсов 1

70. Б. Балтер До свидания, мальчики 1

71. Л. Пантелеев Ленька Пантелеев 1

72. О. Стрейтмейер Юный капитан Джек 1

73. В. Тендряков Весенние перевертыши 1

74. С. Абрамов Выше Радуги 1

75. М. Львовский В моей смерти прошу винить Клаву К. 1

76. Ю. Яковлев Девочка хочешь сниматься в кино 1

77. Ф. Плас Узник двенадцати провинций 1

78. Ю. Чаттерджи Небыль в лесу 1

79. К. Беленкова Я учусь в четвертом КРО 1

80. А. Марьясова За два часа до снега 1

81. А. Введенский Сказка о четырех котятах и четырех ребятах 1

82. М. Лазаренская Пони Йошка 1

83. А. Штайнхефель Рика, Оскар и Разбитое сердце 1

84. Л. Шеберг Светящиеся в темноте 1

85. Л. Кормчий Красавчик 1

86. В. Новицкая Первые грезы 1

87. Е. Ива Тайна шляпной коробки 1

88. А Ремизов Посолонь. Волшебная Россия 1

89. Г. Кружков Посыпайте голову перцем! 1

#дарюкнигу #онфтула #онф #детскаябиблиотека

ИСТОЧНИК KP.RU