СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-16T09:53:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле восстановят проблемные участки вдоль трамвайных путей на ул. Оборонной и Энгельса. Такое поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании 15 апреля.

- Те планы по ремонту дорог, которые мы обозначили, должны быть исполнены, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Сейчас ремонтные работы ведутся на 7 объектах:

- «Дон» – Клин в Веневском районе,

- Волово – Баскаково – Панарино в Воловском районе,

- Подъезд к музею-усадьбе «Ясная Поляна» в Щекинском районе,

- Белев – Чернь в Белевском районе,

- Белев – Чернь в Чернском районе,

- Ханино – Красное Михайлово в Суворовском районе,

- Лапотково – Ефремов – автоподъезд к населенному пункту Грецовка в Щекинском районе.

Асфальтирование подъезда к Тульской областной больнице № 2 им. Л.Н. Толстого в Щекинском районе завершено 12 апреля. На подъезде к музею-усадьбе «Ясная Поляна» в сйечас ведутся подготовительные работы. Асфальтирование начнется с 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU