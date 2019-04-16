В Туле восстановят проблемные участки вдоль трамвайных путей на ул. Оборонной и Энгельса
В Туле восстановят проблемные участки вдоль трамвайных путей на ул. Оборонной и Энгельса. Такое поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании 15 апреля.
- Те планы по ремонту дорог, которые мы обозначили, должны быть исполнены, – подчеркнул Алексей Дюмин.
Сейчас ремонтные работы ведутся на 7 объектах:
- «Дон» – Клин в Веневском районе,
- Волово – Баскаково – Панарино в Воловском районе,
- Подъезд к музею-усадьбе «Ясная Поляна» в Щекинском районе,
- Белев – Чернь в Белевском районе,
- Белев – Чернь в Чернском районе,
- Ханино – Красное Михайлово в Суворовском районе,
- Лапотково – Ефремов – автоподъезд к населенному пункту Грецовка в Щекинском районе.
Асфальтирование подъезда к Тульской областной больнице № 2 им. Л.Н. Толстого в Щекинском районе завершено 12 апреля. На подъезде к музею-усадьбе «Ясная Поляна» в сйечас ведутся подготовительные работы. Асфальтирование начнется с 17 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU