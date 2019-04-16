Автобус с детьми опрокинулся в кювет под Тулой: проводится прокурорская проверка

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-16T09:48:41+03:00

В результате ДТП под Тулой пострадали женщина и ребенок

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Напомним, 14 апреля 2019 года, примерно в 21:25 на 132-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», вблизи деревни Волынцево Большой Тулы, произошло крупное ДТП.

Двигаясь в условиях снегопада из Орловской области, экскурсионный автобус «Мерседес» опрокинулся в кювет.

В момент ДТП в салоне находились 40 детей, 2 водителя и 6 взрослых-сопровождающих. В результате ДТП пострадали сопровождающая и несовершеннолетняя девочка 15 лет. Они были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали медицинскую помощь.

- В настоящее время по указанию прокурора Тульской области проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в региональной прокуратуре.

Кроме того, следователями СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU