Ветеран Великой Отечественной войны Николай Рудаков отметил 90-летний юбилей
На территории Центрального округа 90-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Николай Рудаков.
Николай Петрович родом из Тулы. Закончив четыре класса школы, постоянно занимался самообразованием в области истории и географии. В годы Великой Отечественной войны Николай Петрович работал на гармонной фабрике. Основные трудовые годы прошли на Тульском патронном заводе им. С.М. Кирова, где проработал до 60 лет. Вместе с тем, поднимал сельское хозяйство в колхозе «Рассвет». Николай Рудаков награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».
В настоящее время ведет активный образ жизни, участвует в воспитании пяти правнуков.
ИСТОЧНИК KP.RU