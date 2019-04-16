Ветеран Великой Отечественной войны Николай Рудаков отметил 90-летний юбилей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-16T09:34:33+03:00

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На территории Центрального округа 90-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Николай Рудаков.

Николай Петрович родом из Тулы. Закончив четыре класса школы, постоянно занимался самообразованием в области истории и географии. В годы Великой Отечественной войны Николай Петрович работал на гармонной фабрике. Основные трудовые годы прошли на Тульском патронном заводе им. С.М. Кирова, где проработал до 60 лет. Вместе с тем, поднимал сельское хозяйство в колхозе «Рассвет». Николай Рудаков награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».

В настоящее время ведет активный образ жизни, участвует в воспитании пяти правнуков.

ИСТОЧНИК KP.RU