В Узловой построят Центр культурного развития

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-16T09:31:22+03:00

Развитие учреждений культуры клубного типа – одна из приоритетных тем культурной политики страны. Этого направления напрямую касается ряд поручений Президента России Владимира Путина и целый комплекс мероприятий национального проекта «Культура»

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Сегодня в Тульской области работают 385 культурно-досуговых учреждений, объединенных в 85 юридических лиц. Обеспеченность домами культуры в регионе в целом отвечает федеральным нормативам и даже превышает средний общероссийский уровень.

В 2017 году Тульская область стала одним из 10 пилотных регионов, в которых был дан старт проекту по строительству, ремонту и оборудованию муниципальных домов культуры. За 3 последних года в проекте приняли участие 83 учреждения. Объем вложений бюджетов разных уровней – более полумиллиарда рублей.

В настоящее время лидерами по участию в данном проекте выступают Узловский, Дубенский, Веневский, Киреевский районы, города Алексин и Ефремов.

Дома культуры городов и поселков городского типа не входят в перечень федеральных программ по капитальному ремонту и реконструкции. Поэтому с 2019 года началась активная работа на региональном уровне, которая ведется по инициативе и при личном контроле губернатора Алексея Дюмина.

Одной из крупнейших программ, в рамках нацпроекта «Культура», станет строительство Центра культурного развития в Узловой. Всего в России планируется построить 40 таких центров. Еще одним перспективным проектом для области будет строительство модульных мини-клубов.

По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, практически все центральные дома культуры в районах области отремонтированы и оборудованы 3D-кинозалами.

Однако, посещаемость муниципальных домов культуры низкая, в частности, 3D-кинотеатров. Вопрос привлечения посетителей в ДК будет проработан министерством культуры.

Что касается сельских клубов, то в настоящее время многие из них приведены в порядок, но далеко не все перестроили содержание своей работы. Для повышения квалификации работников сельских клубов в рамках нацпроекта реализуется образовательная программа «Творческие люди»: за счет средств федерального бюджета при ведущих вузах страны для них организовано дополнительное профессиональное образование. Региональные специалисты уже начали обучаться новым технологиям клубной работы.

Кроме того, для оказания методической помощи сельским ДК в региональном Объединении Центров развития культуры и искусства создан проектный офис. Один из его проектов – культурный конструктор «Семь ПО» - уже получил высокую оценку профильной рабочей группы Министерства культуры РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU