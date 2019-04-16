В Туле мужчина зарезал приятеля в доме на ул. Гоголевской
Обвиняемый заключен под стражу
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Следственный отдел по Центральному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «убийство».
По версии следствия, утром 12 апреля двое приятелей выпивали в доме последнего на ул. Гоголевской. В ходе ссоры один из мужчин вооружился ножом и ударил второго в область груди. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.
Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также ряд других экспертных исследований.
Обвиняемый заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU