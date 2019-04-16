Жительница микрорайона Скуратовский пожаловалась губернатору на сырость в подъезде ее дома

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-16T09:22:45+03:00

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Вдова участника Великой Отечественной войны из микрорайона Скуратовский города Тулы пожаловалась губернатору на сырость в подъезде ее дома, из-за которой разрушаются покрытие стен и оконные рамы. Ступени на входе также требуют ремонта.

Алексей Дюмин отметил невнимательное отношение управляющей компании к обращениям граждан, а также обратил внимание начальника ГЖИ Тульской области Леонида Ивченко на недопустимость формального подхода к рассмотрению подобных обращений.

По словам руководителя УК, в подъезде уже заменены окна, установлены новые радиаторы отопления. На кровле установлена защитная решетка на ливневой канализации.

В ближайшее время будет выполнен ремонт крыльца.

ИСТОЧНИК KP.RU