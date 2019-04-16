Алексей Дюмин потребовал навести порядок в работе УК

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-16T09:21:46+03:00

Изменить размер текста: A A

15 апреля на еженедельном оперативном совещании под председательством uубернатора Алексея Дюмина обсудили деятельность управляющих компаний в регионе.

Глава региона подчеркнул, что количество жалоб на работу УК не сокращается, на протяжении нескольких лет выявляются одни и те же системные проблемы. Глава региона также обратил внимание начальника ГЖИ на качество работы управляющих компаний в зимний период.

Алексей Дюмин задал начальнику ГЖИ Леониду Ивченко вопрос о решении проблем по ряду обращений, связанных с деятельностью управляющих компаний. Тот доложил, что в апреле в г. Советске в доме №62 по улице Энергетиков УК «Наш город» выполнила работы по текущему ремонту кровли. В п. Обидимо управляющая компания в настоящее время определяет подрядчика для выполнения работ, завершить ремонт планируется до июня этого года. Что касается Ясногорска, то еще осенью 2018 года УК «ИнженерПроЦентр» заменила шифер кровли в доме № 2 по улице Южной. Заявка на капитальный ремонт кровли дома включена в проект «Народный бюджет-2019».

Алексей Дюмин подчеркнул, что в регионе есть управляющие компании, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Такие организации нужно мотивировать, а их опыт – транслировать, о них нужно рассказывать жителям.

- Но у нас остаются недобросовестные компании, которые вызывают недовольство у жителей. И по отношению к ним должны приниматься жесткие меры воздействия, — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поручил разработать план мероприятий для эффективного решения проблемных вопросов в данной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU