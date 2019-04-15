На улице Немцова в Туле загорелась квартира

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-15T17:49:48+03:00

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15 апреля 2019 года, в 14:34 на улице Немцова в Туле произошел пожар в квартире.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-3, СПСЧ и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

Пострадавших нет.

Звеном газодымозащитной службы спасено 10 человек по лестничному маршу.

В результате происшествия выгорела кухня, закоптился потолок в прихожей и обгорела стена.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Туле выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU