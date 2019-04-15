На улице Немцова в Туле загорелась квартира
Причина пожара в Туле выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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15 апреля 2019 года, в 14:34 на улице Немцова в Туле произошел пожар в квартире.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-3, СПСЧ и автолестница для работ на верхних этажах здания.
Пламя удалось погасить за 7 минут.
Пострадавших нет.
Звеном газодымозащитной службы спасено 10 человек по лестничному маршу.
В результате происшествия выгорела кухня, закоптился потолок в прихожей и обгорела стена.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Туле выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU