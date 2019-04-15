2019-04-15T17:49:48+03:00
Происшествия

На улице Немцова в Туле загорелась квартира

Причина пожара в Туле выясняется
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

15 апреля 2019 года, в 14:34 на улице Немцова в Туле произошел пожар в квартире.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-3, СПСЧ и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

Пострадавших нет.

Звеном газодымозащитной службы спасено 10 человек по лестничному маршу.

В результате происшествия выгорела кухня, закоптился потолок в прихожей и обгорела стена.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Туле выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тулякам предлагают заняться скалолазанием
В Узловском районе нашли снаряд времен войны
В Туле откроется выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры
Пал травы в Туле находится под контролем
Тульские спортсмены завоевали медали в акробатическом рок-н-ролле, самбо, боксе и дзюдо
На Рязанской в Туле перевернулся автокран
В Туле прошла акция «День призывника»
В Туле прошел велоквест «Поехали»
6000 школьников этим летом отдохнут в загородных лагерях Тулы
В Тульской области "Мерседес" протаранил отбойник: пострадал ребенок
В Донском "Ауди" сбила подростка
В Туле иномарка насмерть сбила женщину
В Туле откроется выставка «Кремли России»
За ночь в Тульской области поймали пятерых нелегальных перевозчиков пассажиров
Первые 100 000 камер — домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты
В ДТП с четырьмя авто под Тулой пострадал ребенок
В Туле 22-летний парень угнал машину у таксиста
В Тульской области организована горячая линия по вопросам качества услуг в общепитах
Автобус с детьми опрокинулся в кювет под Тулой: возбуждено уголовное дело
Музеи Куликова поля перешли на летний режим