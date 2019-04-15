Пал травы в Туле находится под контролем

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-15T17:22:44+03:00

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За прошедшую неделю было зарегистрировано 107 случаев пала сухой травы. Это ниже прошлогоднего показателя.

Чтобы предотвратить случаи возгорания, в Туле организовано информирование жителей о соблюдении требований пожарной безопасности. Проводятся соответствующие инструктажи с раздачей памяток населению.

Проведены беседы с руководителями дачных и садоводческих объединений, гаражных кооперативов.

В сельских поселениях проведены учения. Системы средств оповещения населения при пожарах имеются во всех населенных пунктах и находятся в исправном состоянии.

В терокругах на территориях сельских поселений действуют 66 добровольных пожарных дружин, в которые привлечено 249 человек. Они помогают в ликвидации возгораний до прибытия пожарных расчетов.

Также организована совместная работа с отделами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тульской области по выявлению и привлечению к административной ответственности собственников земельных участков, на которых произошли возгорания из-за их неудовлетворительного содержания. Составлено 18 административных материалов.

В результате проведенной работы удалось не допустить распространение огня на жилые постройки.

Для оповещения о пожаре терокругам переданы 113 устройств: ручные сирены, мегафоны.

Для предотвращения распространения огня проводится опашка населенных пунктов. В прошлом году было произведена опашка протяженностью более 192 километров. В этом году данная работа будет продолжена.

В рамках обеспечения противопожарного водоснабжения проведены ремонтно-восстановительные работы на двух устройствах по забору воды: на водонапорных башнях в с. Зайцево и д. Малахово.

Также проведена работа по установке трех устройств по забору воды на водонапорных башнях в д. Прудное, Нижнее Елькино и Верхнее Елькино.

Подобные работы запланированы еще на 27 водопроводных башнях. Подрядчик определен. Работы будут проведены до 1 июля.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил усилить работу по противопожарной безопасности.

- Начинаются встречи с населением, необходимо подготовить для жителей памятки. В основном это касается населенных пунктов Ленинского района. Продолжить работу с собственниками земельных участков по содержанию их в нормативном состоянии, - отметил сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU