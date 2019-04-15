2019-04-15T17:20:24+03:00
Общество

Тулякам предлагают заняться скалолазанием

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Участники объединения «Тульский клуб туристов» продолжают тренироваться на скалодроме поисково-спасательной службы города Тулы.

Скалолазание - один из экстремальных видов активного отдыха и спорта, предполагающий лазанье по природному или искусственно созданному рельефу. На сегодняшний день скалолазание приобретает всё большую популярность, в некоторых странах мира оно даже включено в школьные программы. Скалолазание очень полезно для здоровья. Это специфическое кардио, смешанное с силовыми нагрузками и пластикой. Здесь задействуются даже те мышцы, о наличии которых вы никогда и не слышали. Кроме того, скалолазание развивает координацию и умение сосредоточиться и просчитать каждое движение.

Туляки могут присоединиться к занятиям на скалодроме. Телефон отдела развития туризма и вовлечения молодежи в здоровый образ жизни молодежного центра «Спектр»: 555-148.

ИСТОЧНИК KP.RU

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