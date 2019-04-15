2019-04-15T17:11:30+03:00
Общество

В Туле откроется выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры

Торжественное открытие выставки состоится 20 апреля
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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С 20 апреля по 4 мая 2019 года, в Выставочном зале в Туле (Красноармейский проспект, д. 16) состоится II-я межрегиональная выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Тульское противостояние», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке представят свыше 150 работ моделистов различной возрастной категории из многих городов России, а также моделистов из Германии и Норвегии.

Торжественное открытие выставки пройдет 20 апреля. Начало мероприятия - в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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