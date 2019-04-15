Тульские спортсмены завоевали медали в акробатическом рок-н-ролле, самбо, боксе и дзюдо
9-13 апреля в Твери состоялся XVIII Всероссийский турнир по боксу класса «А», посвященный памяти первого мастера спорта по боксу Тверской области Виталия Карелин. Воспитанник МБУ СШ «Металлург» Халид Ягубзаде стал бронзовым призером турнира в весовой категории до 69 кг. Подготовил спортсмена тренер А.С.Чумаков.
12-14 апреля в Москве прошел Чемпионат и Первенство России по акробатическому рок-н-роллу. Воспитанники СШ «Триумф» показали следующие результаты:
В дисциплине «В класс-микст» юниоры-юниорки:
Проскурдин Макар-Бударина Елена - 2 место.
12-14 апреля в Бишкеке (Кыргызская республика) в VII Международном турнире по самбо, посвященному памяти Рахатбекова Бекболота среди юношей 2001-2003 г.р., спортсмен-инструктор МБУ СШ «Металлург» Ломиворотов Илья стал победителем турнира в весовой категории 70 кг.
Подготовил спортсмена тренер Р.Н.Ломиворотов.
Кроме того, 12-14 апреля в Мичуринске состоялось первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет на призы генерала армии Николая Рогожкина. В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов.
По итогам соревнований спортсмены спортивной школы «Восток» завоевали медали.
2 место: Пахомова Мария (весовая категория более 52 кг);
3 место: Илья Чавриков (весовая категория 46 кг)
Спортсмены тренируются у С.Л. Абрамова, М.О. Чаврикова.
ИСТОЧНИК KP.RU