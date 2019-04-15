2019-04-15T17:09:45+03:00
Спорт

Тульские спортсмены завоевали медали в акробатическом рок-н-ролле, самбо, боксе и дзюдо

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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9-13 апреля в Твери состоялся XVIII Всероссийский турнир по боксу класса «А», посвященный памяти первого мастера спорта по боксу Тверской области Виталия Карелин. Воспитанник МБУ СШ «Металлург» Халид Ягубзаде стал бронзовым призером турнира в весовой категории до 69 кг. Подготовил спортсмена тренер А.С.Чумаков.

12-14 апреля в Москве прошел Чемпионат и Первенство России по акробатическому рок-н-роллу. Воспитанники СШ «Триумф» показали следующие результаты:

В дисциплине «В класс-микст» юниоры-юниорки:

Проскурдин Макар-Бударина Елена - 2 место.

12-14 апреля в Бишкеке (Кыргызская республика) в VII Международном турнире по самбо, посвященному памяти Рахатбекова Бекболота среди юношей 2001-2003 г.р., спортсмен-инструктор МБУ СШ «Металлург» Ломиворотов Илья стал победителем турнира в весовой категории 70 кг.

Подготовил спортсмена тренер Р.Н.Ломиворотов.

Кроме того, 12-14 апреля в Мичуринске состоялось первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет на призы генерала армии Николая Рогожкина. В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов.

По итогам соревнований спортсмены спортивной школы «Восток» завоевали медали.

2 место: Пахомова Мария (весовая категория более 52 кг);

3 место: Илья Чавриков (весовая категория 46 кг)

Спортсмены тренируются у С.Л. Абрамова, М.О. Чаврикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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