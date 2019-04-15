На Рязанской в Туле перевернулся автокран
[фото, видео]
Фото: Алексей ФОКИН
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15 апреля 2019 года, на улице Рязанской в Туле произошло ДТП - перевернулся автокран.
Водитель автокрана пытался уйти от столкновения с "подрезавшей" его легковушкой, в результате чего съехал на обочину и перевернулся.
Предварительно, в автоаварии никто не пострадал.
Подробности выясняются.
На Рязанской в Туле перевернулся автокран.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU