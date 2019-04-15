2019-04-15T17:32:09+03:00
Происшествия

На Рязанской в Туле перевернулся автокран

[фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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15 апреля 2019 года, на улице Рязанской в Туле произошло ДТП - перевернулся автокран.

Водитель автокрана пытался уйти от столкновения с "подрезавшей" его легковушкой, в результате чего съехал на обочину и перевернулся.

Предварительно, в автоаварии никто не пострадал.

Подробности выясняются.

На Рязанской в Туле перевернулся автокран.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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