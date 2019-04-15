2019-04-15T16:09:46+03:00
Общество

В Туле прошла акция «День призывника»

Виктория ЯКУШИНА
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12 апреля 2019 года, в молодежном центре «Спектр» в Туле, в рамках весеннего призыва на военную службу в ряды вооруженных сил страны, прошла городская социально-патриотическая акция «День призывника».

Торжественно вручил повестки помощник военного комиссара города Тулы по патриотическому воспитанию Владимир Гончаров. Напутственные слова молодым новобранцам произнесли командир взвода 51 парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского гвардии лейтенант Семен Кандий и настоятель Свято-Георгиевского храма в поселке.

Призывники и гости поучаствовали в интерактивной программе, посетили музей поискового дела молодежного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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