В Туле прошел велоквест «Поехали»
12 апреля тульская молодежь активно крутила педали в Белоусовском парке
Фото: Администрация Тулы
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Велоквест «Поехали», приуроченный к Всемирному Дню Космонавтики, состоялся в ЦПКиО им. П.П. Белоусова, несмотря на пасмурную погоду.
На площадке царила атмосфера здорового азарта и командного духа.
Участникам нужно было проехать определенный маршрут и выполнить хитроумные задания на логику и эрудицию.
Велосипедисты показали не только блестящую физическую подготовку, но и отличные знания в области астрономии и истории космонавтики, и отлично справились с поставленными задачами квеста.
ИСТОЧНИК KP.RU