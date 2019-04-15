2019-04-15T15:49:02+03:00
Спорт

В Туле прошел велоквест «Поехали»

12 апреля тульская молодежь активно крутила педали в Белоусовском парке
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Велоквест «Поехали», приуроченный к Всемирному Дню Космонавтики, состоялся в ЦПКиО им. П.П. Белоусова, несмотря на пасмурную погоду.

На площадке царила атмосфера здорового азарта и командного духа.

Участникам нужно было проехать определенный маршрут и выполнить хитроумные задания на логику и эрудицию.

Велосипедисты показали не только блестящую физическую подготовку, но и отличные знания в области астрономии и истории космонавтики, и отлично справились с поставленными задачами квеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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