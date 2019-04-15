6000 школьников этим летом отдохнут в загородных лагерях Тулы

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-15T15:13:12+03:00

Всего в 2019 году летним отдыхом будут охвачены более 37 тысяч юных туляков

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В 2019 году в Туле семь загородных оздоровительных лагерей примут более 6 тысяч детей. Стоимость путевки составит 17 220 рублей. В двух загородных лагерях с условиями повышенной комфортности – «Новая волна» и «Солнечный» путевки будут чуть дороже - 18 081 рубль.

При этом родители могут получить единовременную денежную компенсацию для частичной оплаты стоимости путевки. Более 700 таких заявок от родителей в настоящий момент подано.

Приобрести путевки в загородные оздоровительные лагеря можно, подав заявление в «Центр организации отдыха и оздоровления детей» по адресу: пр. Ленина, д. 86; ул. Мира, д. 37.

Также в соответствии с соглашением министерства труда и социальной защиты Тульской области и администрации города Туле выделено 2024 путевки. Из них 1324 – это путевки в санатории Тульской области и 700 – в санатории Краснодарского края.

Тула в этом году сохранила все финансовые показатели по оздоровлению и отдыху детей. Из бюджета Тулы и области на эти цели выделено более 83 миллионов рублей.

7 миллионов рублей в городском бюджете заложены на улучшение материально-технической базы лагерей. Так, в этом году в загородном лагере «Космос» будет обустроена спортивная площадка. В прошлом году спортивный объект появился в «Орленке».

С 1 июня начнут работать 76 лагерей дневного пребывания на базе 58 центров образования. В них смогут отдохнуть более 9 тысяч школьников. 500 детей отправятся в походы.

2 миллиона 800 тысяч рублей будет направлено на временное трудоустройство школьников. Особое внимание в этом вопросе уделяется трудоустройству детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На базе 14 центров образования трудоустроят 300 таких подростков. 240 будут работать в трудовых отрядах, еще 60 человек впервые отправятся в лагерь труда и отдыха, который организуют на базе центра образования №8.

Кроме того, 900 человек будет трудоустроено в традиционных учреждениях, подведомственных городу.

ИСТОЧНИК KP.RU